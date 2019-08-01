交警陳瑋庭從警後，更能理解父親的工作，木女感情也更緊密。（許家寧翻攝）

基隆市街小各角落，來每當大小車禍發生，27年來經常可見員警陳文良頂著烈日或風雨，在還往人車中推著人工測距輪、定位繪製車禍事故圖，即將卸下警職生涯前，如今女兒陳瑋庭也從警調至交通隊，「滾輪」父女檔一同服務傳為警界的佳話

交通隊警員陳文良從警27年，女兒陳瑋庭從小耳濡目染，深知父親從事警察工作辛苦，仍立志從警，高中畢業即報考警察專科學校，並順利畢業通過特考分發至基隆市警察局，去年調至交通隊事故處理組服務，繼承父親衣缽，父親也藉機傳授繪製技巧。。

從事警職才3年的陳瑋庭說，小時侯看著父親早出晚歸的背影，三不五時還要加班、深夜出勤，從警後漸能體諒父親以前的辛勞，也就是這個原因，她和父親的感情也變得更加緊密，一同在車禍處理組，陳文良是父親也是學長，很珍惜父女一起服務的日子。

陳文良表示，趕到車禍現場、在車來車往路上處理事故，存在一定的風險，擔任警察工作27年來，往往在工作與家庭天平上，總是往工作的方向傾斜，對於家庭總有些虧欠，看到女兒也能認同自己的工作，和他一樣相繼投入警職，服務社會大眾，心中有說不出的感動。

(中時 )