北市衛生局每月抽驗生鮮蔬果，北農屢屢中標，台北市長柯文哲要求北農盡快完成實名制，即時溯源出包蔬果，目前已近半數供應人參與，北農1日從單一拍賣區試辦，對已提供身分證字號的供應人貨品蓋上「實名制」章，予以優先交易。

北農每年有近十萬農民供應蔬果，但僅有少數農民提供基本資料，由於農民經由各縣市農會、國聯社、農聯社、青果運銷合作社等四大運銷團體送至北農，由於採聯合運銷制，加上販售商混賣，即便北農每天凌晨趕工檢驗蔬果，也難以即刻掌握生產者，成為食安漏洞。

北農表示，每天進入果菜批發市場的蔬果都會以生化法抽驗，抑制率大於35％者，因農藥殘留可能性較高，將拒絕交易、扣留銷毀，並祭出停止供應10天處分，第二次則廢止供應人資格，不過因供貨農民可在數個運銷單位申請小代號交易，有問題蔬果仍會四處流竄。

為此，北農積極推動實名制，由供應單位應提供所屬供應人個人資料，若蔬果有問題，可即時比對供應代號對應的身分證字號，即時溯源問題蔬果。

北農主祕路全利表示，參加實名制商品可優先拍賣，目前已近半數供應人參與，目前先從單一拍賣區試辦，並視實際情況調整，逐步擴大辦理。

(中時 )