台中市境外移入登革熱增加至38例，最新一名患者為7月31日確診，他日前曾赴柬埔寨，返台後出現症狀，為避免本土感染，烏日區公所1日上午特別成立緊急應變中心，將先針對男子住處周圍70公尺進行噴藥，近期內也將加強宣導民眾清理環境。

這名感染登革熱的染子日前到柬埔寨旅遊，上月30日才返台，在機場時就因發燒被篩檢，31日確診為境外移入登革熱。區公所指出，經密切追蹤男子狀態，他現在已經退燒且身體狀況良好，但烏日區將全面監測至本月底。

為避免出現感染案例，區公所1日緊急成立應變中心，市議員吳瓊華指出，登革熱疫情最怕的就是出血性登革熱，台中市目前38例都是境外移入，相關單位應謹慎，加強噴藥及環境清理。

區公所經與地方溝通，確定2日上午進行個案住處周圍70公尺範圍噴藥，初估影響戶數約80戶，並列印噴藥通知單給範圍內民眾，也將針對周圍環境情況進行孳生源清潔。吳瓊華則呼籲應加強當事人住處附近水溝、樹洞及積水容器，也請民眾加強盆栽及容器管理。

(中時 )