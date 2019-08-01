黑暗中，警示燈特別耀眼，今夜回憶也特別耀眼（影/消防英雄聯盟FB）

鼻酸！紀念高雄氣爆罹難弟兄 消防隊鳴笛閃燈(影/中天新聞)

高雄氣爆滿5周年了，為了紀念罹難者、殉職人員，高雄市消防局新興分隊每年7月31日晚間至8月1日凌晨都會都會將消防、救護車輛警示燈打開，閃燈鳴笛向罹難弟兄致敬。臉書粉專「消防英雄聯盟」PO出影片，一句「嘿！兄弟，回來看看老朋友吧！」讓許多網友鼻酸看哭了。

高雄氣爆事件當時造成32人死亡，其中新興消防分隊隊員33歲的消防員，莊政潔也在搜救中不幸殉職。往後每年的在7月31日深夜至8月1日凌晨，新興分隊隊上弟兄，將消防、救護車輛警示燈打開，閃燈鳴笛，對罹難者和殉職人員致意。

臉書粉專「消防英雄聯盟」分享了一支影片，只見消防車和救護車排成一排，在黑夜中閃著紅光、不斷鳴笛。粉專寫道：「黑暗中，警示燈特別耀眼，今夜回憶也特別耀眼。聊著那天的勤務，誰的任務是什麼、哪一台車在哪個路口、哪個轉角發生了什麼⋯被破壞的一切似乎都整修好了，回來看看重建後的高雄，也看看似乎難以完全復原的我們吧！」最後，貼文寫著，「嘿！兄弟，回來看看老朋友吧！」

網友見了紛紛鼻酸，回應「淡淡的幾句文字，確是當初出生入死的描述，看影片中只有鳴笛聲但也讓我快掉淚了」、「看著眼眶都紅了...」、「敬學長…警消辛苦了」、「每當火災發生時 所有人都拼命往後退 只有消防人員是往火場裡面衝的」、「願所有的打火英雄 都能平安順利完成每一次勤務」。

(中時電子報)