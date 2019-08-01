高科大新南向青年創業營孵化創業夢想。（柯宗緯翻攝）

為鏈結國際創新創業，由教育部青年發展署主辦，委託國立高雄科技大學（簡稱高科大）創新創業教育中心辦理為期10天的「Startup, Starts Now! Entrepreneurial Summer Camp新南向國際青年創業交流營隊」，共有來自柬埔寨、越南、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞及臺灣，7國40名學員組成跨國創業團隊，進行模擬投資與募資簡報競賽。

高科大新南向國際青年創業交流營隊安排設計思考、商業模式與實作、市場分析及行銷策略、產品開發與雛形化、創業募資簡報訓練、社會創新與社會企業等。為符合產業需求，由學者與業師共同授課，以第一線的創業經驗和經營模式，輔導學員找到產品與市場的契合點；而讓學員們引頸企盼的「天使投資人交流會」，則是讓學員有機會獲投資人青睞，為創業構想取得第一筆天使投資金。

教育部青年發展署去(2018)年首度推動「新南向青創基地暑期交流活動」，由於活動廣受好評，今(2019)年暑假再度與高科大合作。青年署表示，隨著新南向國家經濟崛起，市場潛力驚人、商機無限，當地新創事業隨著蓬勃發展，同時我國也在2018年世界經濟論壇（WEF）全球競爭力中排名第13名，更被列為四大「超級創新者」之一。

為帶動新南向創新創業趨勢及風潮，希望透過北、高2梯次暑期營隊，以促進我國與新南向大專校院學生國際創新能量交流，青年學生可藉此機會了解各國創業環境與商機，透過分組討論及簡報競賽，刺激學生們的創意思維與競爭力，更可建立國際人脈網絡，藉此體驗臺灣的新創能量。

高科大副校長馮榮豐表示，高科大創夢工場自2015年成立後，短短4年就通過全球Maker組織FabLab的認證，超過15個國家到訪，並累積許多創業輔導的經驗。他特別感謝教育部青年發展署提供富教育意義實用的平臺給有想法的青年創業者，他相信學員經過充實的創業課程及國際交流後，將以自己的創業計畫闖出一片燦爛的天空。營隊最後一天，他看到學員們離情依依，他說：「儘管營隊只有短短10天，但朋友是一輩子的」，他希望學員日後保持聯繫，也歡迎各國學員到臺灣進修和創業。

高科大創新創業教育中心中心主任魏裕珍則表示，今年是該中心舉辦新南向國家青年創業交流營的第二年，非常謝謝青年署的指導，讓營隊能夠讓年輕世代的創業者拓展國際觀及接軌世界。創夢工場向來鼓勵學生跨域學習和動手實作，將源源不絕的創意具體化、邁向商品化，她也告訴學員日後若有創業上的疑難雜症，學校將鼎力相助給予創業的建議與回饋，請大家秉持熱忱、投入與分享的創業家精神，繼續努力不要輕易放棄。

10天營隊的重頭戲是安排40名學員透過模擬募資的概念組成八個跨國創業團隊，並於最後一天舉辦創業簡報競賽，公佈「最佳創意獎」、「最佳創業獎」、「最佳簡報獎」及「特別獎」。其中「特別獎」由來自印尼的Shafwan、柬埔寨的Sovann，及來自越南3位學生Brian、Alex、Nhung以清真認證的食物自動販賣機的創新構想奪下。

團隊成員、來自印尼目前正在國立勤益科技大學的學生Shafwan表示，清真認證自動販賣機的構想源自於他的切身體驗。他說，伊斯蘭教對食物有明確的規定，禁止吃死物、血液、豬肉、酒精等，且必須經過依教法規定的宰殺程序，因此合乎教法規定的食物稱為HALAL。在臺灣就讀的Shafwan認為如果有清真認證的自動販賣機對於信奉伊斯蘭教的穆斯林來說，取得食物的方式與管道將更便利，他們預計販售米飯、麵條及傳統伊斯蘭食物，只要加熱即可食用。

團隊其他成員也說，在他們的國家越南、柬埔寨等，沒有印象有清真認證的食物自動販賣機，他們極度看好這項創業提案。團隊希望初期以臺北為據點，逐步推到國際市場，希望未來能獲得投資人的資金挹注。

(中時 )