台南市郝姓男子日前發現前女友劈腿分手，最近得知前女友已與其他男子穩定交往，內心苦悶，日前晚間竟在金華路一棟公寓大樓8樓住處陽台用手機開直播吞服不明飲料，民眾報案後，警方苦勸將他救回。

30歲的郝男無業，日前發現女友劈腿與其他男子暗中交往，兩人分手，最近又得知前女友又跟另一名男子穩定交往，不滿情緒一次湧上心頭，他當晚喝酒後，竟跨坐在自家8樓窗台外，用手機開直播喝清潔劑，直言要讓朋友「看笑話」。

郝男行徑嚇壞朋友，民眾報案後，警方當晚正巧派大批警力在郝男居住大樓的樓下搜捕八大特種行業者，一度以為郝男失控行為與搜捕行動有關，另派警力前往破門關心。

到場的警方發現郝男神情恍惚，雙腳懸空，正與網友們說再見，揚言要往樓下跳，警方趕緊增派警力到場，趁其不注意伸手將他拉下窗台。

掉回房間的郝男情緒還在激動中，警方詢問得知，郝男在喝清潔劑前，還先吞下了40顆藥丸，趕緊將他送往成大醫院就醫，最後挽回一命。

男子清醒後感到後悔，自責自己酒後一時情緒失控，竟因感情不順差點斷送生命，向前往關心的員警道謝。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )