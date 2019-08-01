人人都希望可以找到錢多、事少、離家近的工作，不過想賺錢可沒這麼簡單。有網友在批踢踢八卦版上討論，看到新聞報導「客運司機開出月薪8萬元價碼仍無人願意嘗試」，質疑到底是這份工作根本沒有8萬元，還是血汗程度遠超過8萬？

媒體報導，有客運公司以月薪8萬徵求司機，仍找不到人，8萬元跟一般上班族比起來算是高薪，有網友在批踢踢發文詢問不明白為何都開到8萬了，還沒有人願意嘗試？問題一出引起熱議，有知道內情的網友分析，一般公車分為早、全、晚三種班，早班及晚班都是一天工作10小時，薪水約4萬元；全班一天12小時，薪水6萬元，因此要賺到8萬一定很拚，表示別人休假你要上班，別人跑3趟，你要跑5趟才有可能。

該名網友說客運的世界就是這樣，「有跑有錢，沒跑沒錢」，套句老司機的話「沒事不要來開公車，這裡是死路一條！」而且在高工時的情況下，司機有時不得不藉由外力提神，強迫自己醒著。還有其他網友留言「起薪超低要靠加班，也不是剛進去就八萬」、「車禍一次就吐出來了，賺10萬都不夠」。

(中時電子報)