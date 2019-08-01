陸客自由行喊卡引起國內外關注！對台灣觀光業者來說，全面緊縮赴台自由行有如晴天霹靂，將對觀光產業造成重創。港媒觀察，大陸公開出檯此政策具有多重意涵，其中台灣最需關注的是兩岸關係的重要性，不過每次兩岸對峙，又是觀光業先蒙其害。
陸客自由行一喊卡，台灣觀光業初估，將減少約70萬名自由行旅客，損失觀光產值約新台幣200億元。如果未來團客也限縮，將讓台灣觀光產業雪上加霜。
中評網刊出社評指出，自由行陸客歸零對台灣整體GDP損失或許不算太大，值得注意的是大陸這項動作傳達的3個訊息。
第一個訊息，台灣創新旅行社董事長李奇嶽告訴中評社，這是大陸首次透過官方管道正式發布暫停陸客來台的訊息。這表示，大陸希望這訊息能公開擴散、引起注意，達到制裁效果。
第二個訊息，海峽兩岸旅遊交流協會的正式公告，只有短短40個字，一開頭挑明喊卡原因就是「鑒於當前兩岸關係」。大陸沒有拐彎抹角，直接表達對蔡政府兩岸關係的不滿，這形同向蔡政府嚴正表態。
第三個訊息，過去大陸也會選前縮減陸客，但都在投票前三個月減少陸客，目前距離明年1月11日投票日還有半年，顯然這次陸方減少陸客的目的不同以往。
至於大陸這次為何是減自由行，而非陸客團？該社評分析，應是團客消費比較集中，諸如遊覽車、餐廳、購物站、旅館等一條龍都是固定的，打擊面大，也多集中在中南部，包括許多經濟較差的偏鄉；自由行又稱散客，到處走、吃、住、買，散客減少較不會影響到台灣特定業者與民眾的生計。
文章來源：社評：正視陸客自由行喊卡的三點訊號
(中時電子報)
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