前立委黃文玲、前彰化市長溫國銘、葉滿盈、前議員黃玉芬，彰化議員參選人葉繼元、二林區議員參選人陳適當等在彰化火車站前，高呼支持柯P，向民眾散發宣傳單。（吳敏菁翻攝）

台北市長柯文哲備戰2020總統大選，將成立「台灣民眾黨」，前立委黃文玲表示早上收到柯P支持者的通知，一早就到彰化火車站號召支持，力挺柯P，前彰化市溫國銘代表全國總工會、前議員黃玉芬等，無黨籍人士也都到場聚集。

黃文玲表示，從昨天晚上及今天早上陸續有許多人向黃文玲訊問如何加入台灣民眾黨，電話接到手酸了，大家都非常開心終於不用只有藍綠二種選擇，所以決定站出表態。

黃文玲說，柯P本身政治能量驚人，如果組政黨政，未來參與立委選舉，不分區立委至少有8至10位以上，足以影響台灣國家政治經濟文化的發展！柯P組「台灣民眾黨」更可以了解柯P的核心價值及思想是以台灣為主以民眾為本的價值理念。

溫國銘表示，到場表態支持，是以全國總工會副理事長兼祕書長的身分，也套韓國瑜的說法，「難道民進黨是您老爸、國民黨您老母？」應該讓人們有第三種選擇，柯P的理念是讓人民過好日子，和工會要讓勞工過好日子的理念不謀而合，柯P在政治理念上說不談統獨，和勞工黨堅持兩岸和平一致。

另外前彰化市葉滿盈和前議員黃玉芬，彰化議員參選人葉繼元、二林區議員參選人陳適當，及各社團代表等到場，高呼支持柯P，向民眾散發宣傳單。

(中時 )