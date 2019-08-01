大陸公安部今天（8月1日）在北京舉行記者會，公布60項便民利企措施，公安部科技資訊化局局長厲劍也在記者會上宣佈「互聯網＋政務服務」平台正式上線；其中，廣東省公安機關可透過這個平台，為港澳居民線上辦理粵港澳直通車及警務非稅收入繳款等2方面業務。

厲劍表示，公安部「互聯網＋政務服務」平台的設計，是透過資料共用和業務流程再造，利用網站、APP、公眾號、小程式等，把服務入口從線下移到線上；透過線上申請、網上受理、遠端寄遞等多種方式，有效打通網上服務的「最後一公里」，平台設立的刷臉認證、一鍵挪車等便捷應用，可把服務的觸角延伸至各個角落。

「互聯網＋政務服務」平台上線後，可大幅減少警種部門之間和上下級公安機關之間審批流轉的中間環節，最大程度地簡化群眾辦事流程，促進服務審批工作更加高效，也釋放出更多的警力從事治安防範、打擊犯罪等其他公安業務工作。

(旺報 )