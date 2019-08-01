航警局1日正式把檢疫勤務移交回農委會動植物防疫檢局新竹分局。兩個單位都強調，會無縫接軌繼續全力防堵非洲豬瘟病毒。（陳麒全攝）

今年初境外非洲豬瘟疫情擴散，內政部體認非洲豬瘟疫情嚴重性及對國人之影響，為了防堵病毒入侵台灣，危害到國內數千億元養豬產業產值，航空警察局及保一總隊臨危受命，共同聯防執行防疫勤務，緊急接下桃園機場入境旅客手提行李檢疫工作。執行7個多月後，航警局1日正式把檢疫勤務移交回農委會動植物防疫檢局新竹分局。兩個單位都強調，會無縫接軌繼續全力防堵非洲豬瘟病毒。

航警局長黃嘉祿與防檢局新竹分局分局長柯榮輝1日上午9時30分在桃園機場第2航廈南側入境長廊檢疫站前，以象徵性地握手儀式，代表入境旅客檢疫勤務正式交接。今後保一總隊員警完全撤回歸建，人境檢役勤務交回防檢局與協勤保全接手，在交接期間前半個月，航警局仍會支援20名左右警力，協助新接手的檢疫人員，以及協勤的保全人力各項查緝技巧。

柯榮輝表示，目前桃園機場在入境長廊設置4個非洲豬瘟旅客手提行李檢疫站，每天派遣83名檢疫及協勤人力，24小時輪值執行X光檢查及手提檢查作業。現階段在大陸與東南亞國家的非洲豬瘟疫情仍舊嚴峻，絕對不能放鬆，確保國內滷肉飯可以吃，也呼籲旅客絕對不要從疫區攜帶肉類等違禁品入境。

黃嘉祿表示，航警局主要工作是飛航安全維護，這次境外出現非洲豬瘟疫情，基於行政一體的原則，航警局義不容辭臨時接下入境旅客手提行李檢疫的工作，這段期間非常感謝保一總隊每日支援152名警力，加上航警局38名員警，讓檢疫工作順利執行。現在支援告一段落，讓航警警力回歸維護飛航安全的本務，檢疫工作移回防檢局繼續執行。

根據航警局資料統計，自今年1月16日至7月31日止，前後共197天，所有公告疫區的航班在航警及保一同仁總共執行了31萬1704小時檢疫勤務，檢查了3萬0325個航班，檢查旅客人數568萬440人次，檢查出2萬6703件豬肉製品。

(中時 )