2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽1日起在台北田徑場展開為期6天的賽事，這次共有馬來西亞、日本、韓國、澳門、新加坡、菲律賓等12國140名好手參賽，甫在荷蘭射箭世界錦標賽銀牌得主Khairul Anuar Mohamad也將代表馬來西亞出賽。

射箭協會表示，本賽事經亞洲射箭總會授權認證，屬於亞洲區重點積分賽事，主要是為培訓我國青年射箭潛力選手辦理之國際賽事，我國代表隊主要是由「體育署108年度培育優秀或具潛力選手」名單中選出，藉此賽事可培育更多具潛力的青年優秀射箭選手，並提供年輕新秀參與國際賽事機會。

其中，反曲弓女子代表隊由「2017世界青年暨青少年射箭錦標賽」混雙組金牌蘇思蘋領銜，搭配「2016年世界室內射箭錦標賽」、「2017世界青年暨青少年射箭錦標賽」、「2017年世界中學生運動會」國手葉昱琛與張容嘉；而反曲弓男子組部份則是由連續兩年參與亞洲盃的游輝彥和陳昭升，以及射箭生力軍林一石共同捍衛主場，可望在本賽事獲得佳績。

而複合弓男子組則是全新陣容，陳宏溢去年就有擔任國手的經驗，加上甫獲得「2019荷蘭世界射箭錦標賽」金牌的陳麗如所培訓出的林家慶與張皓勛，全新組合即將震懾全場；複合弓女子組則是由王律勻、許嬿樺及翁意婷等三位經驗豐富的年輕國手組成。

台北市政府體育局表示，射箭項目為我國在國際賽的重點奪牌項目，自2012年起我國開始舉辦亞洲級的射箭賽事，包括2013年的亞洲射箭錦標賽，今年則是連續第六年承辦亞洲盃射箭賽，也是連續第四年列入世界排名積分賽，在世界、亞洲射箭各國建立起良好口碑和聲譽。

(中時電子報)