味全龍回歸中華職棒，將在8月17日於斗六棒球場正式開訓，球團在今年選秀會挑進32人，其中6位新秀來自南華大學棒球隊，今天6名好手透過新秀加盟記者會亮相，不過因為尚未全數簽完約，球團目前暫無法公布簽約金及月薪數字。

今年確定回歸職棒舞台的味全龍，因為沒有球員班底，在今年中職選秀會28輪選進32名球員，其中6人來自南華大學，分別是三名投手郭郁政、蔡明憲與黃東淯，以及內野手張政禹、捕手全浩瑋、外野手林孝程。

今天的新秀加盟記者會上，南華大學棒球隊總教練蔡仲南將子弟兵交給味全龍總教練葉君璋，由葉君璋親自為他們穿上味全龍隊球衣，歡迎6人正式加入球隊，葉君璋表示：「南華大學棒球隊成軍短，但表現十分亮眼，球員品德好、穩定性高，是南華棒球隊的特色。」

對於子弟兵加入職棒行列，蔡仲南認為球員能在選秀會被看見，除了基本功之外，主要原因是「做到養成」，學校從大一開始對球員的養成規劃及教育，包括心態調整、基本功、進職棒可能面臨的各種細節，一路不斷修正、調整，希望球員進入職棒圈後可以走得長久。

(中時電子報)