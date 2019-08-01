隨著年齡增長，人的骨骼形成許多孔隙、中空，罹患骨質疏鬆的機率隨之增加，50歲以上女性有1／2、男性有1／8機率因骨質疏鬆而導致骨折，其中又以脊椎骨折最常見，全台每年約有6萬人因骨鬆造成脊椎骨折。

骨鬆脊椎骨折的傳統治療會採臥床休息、止痛藥物或穿著背架等方式，如果傳統治療無效，就會選擇手術治療，近年外科手術將骨水泥灌入支撐、強化脊椎，仍無法有效恢復椎體高度、矯正駝背。

96歲周老先生平時身體硬朗，喜歡與朋友外出健行，每周固定上健身房踩腳踏車、重訓，某一天正彎腰準備坐下時，背部「喀」一聲後，劇痛突然貫穿背部、無法站直，後來竟連簡單的坐、臥動作都有難以忍受的疼痛。

就醫檢查發現是骨質疏鬆導致的脊椎壓迫性骨折，周老先生接受可擴張椎體強化支撐系統（EVA）微創手術，術後不僅消除脊椎部位的疼痛，1天內就能下床步行復健，出院回家休息2周後，重返健身房、重拾平日熱愛的運動。

由國內醫療團隊研發的「可擴張椎體強化支撐系統」（EVA）微創手術，採用可擴張且具支撐骨骼結構強度的鈦金屬器材，將植入物於椎體內作360度擴張球狀呈現，使骨水泥能順利注入椎體，均勻填滿不外溢，讓壓迫性骨折恢復原本的高度。

收治周老先生的台北中山醫院骨科主治醫師陳文哲表示，骨質疏鬆症常見於老年人或停經後的婦女，當骨頭骨質減少，脊柱相對脆弱，容易因搬重物、跌倒，甚至咳嗽而發生脊椎骨折。

人體骨骼的骨質約在20至30歲達到最高峰，之後就會隨著年齡增長減少流失，罹患骨質疏鬆的機率隨之增加。陳文哲指出，民眾應及早儲蓄「骨本」，平日維持良好作息，飲食多攝取高鈣、蛋白質、維生素D3等，也要多培養荷重運動的習慣。

(中時 )