新北市長侯友宜親自出席法會。(吳亮賢攝)

侯友宜主持「祈福船、西方船點睛儀式」。(吳亮賢攝)

國曆8月1日同時也是農曆7月鬼門開，淡水竹林慈玄宮今起舉辦3天河祭、路祭薦拔祈福大法會，市長侯友宜也到場參與，主持「祈福船、西方船點睛儀式」，祈求交通平順，民眾在農曆鬼月期間行車出入平安。

侯友宜指出，淡水河祭路祭大法會每年農曆7月由佛教團體在淡水河畔辦理，迄今已邁入第18年，由竹林慈玄宮主辦後，更結合地方團體及里長的力量，超渡無祀先靈，是北海岸的年度重要盛事。

竹林慈玄宮主委蔡錦賢表示，關渡到淡水、三芝交界重要道路，常有交通事故，為超渡亡靈及各路好兄弟，每年舉辦法會請法師們主持誦經、科儀，今年特別邀請天主教、基督教、藏傳佛教、一貫道及軒轅教等祈福、頌經持咒，讓過往先靈聽經聞法，離苦得樂。

民政局長柯慶忠說，法會設有超薦牌位、消災祿位，法會中的祈福船及西方船之骨幹是用木板打造而成，全長約4公尺，再運用彩繪貼紙拼貼於船身上，期盼法會順利進行，為地方帶來平安。

民政局表示，農曆七月也是佛教的「教孝月」，3天法會將發放1500個孝親平安袋，內含《孝經》上的孝行語錄書籤，法會除誦經外，還會舉行恭送祈福船及送聖儀式，超渡亡魂與先靈。

(中時 )