大陸宣布8月1日起暫停發放47個城市來台自由行簽證，對此，時代力量立委黃國昌今（1日）表示，「司馬昭之心路人皆知！」

黃國昌表示，大陸打壓手法表面上和以往措施如出一轍，限制自由行，希望藉由打擊台灣觀光產業，來影響台灣選舉，或是對於台灣形成政治壓力，如今台灣人民站出來支持反送中，去進行如此操作，「司馬昭之心路人皆知！」

黃國昌表示，台灣未來無論在經濟、社會、國家安全發展上，不能不應該再受制於大陸，香港朋友如今所面臨的困境，就是最好的借鏡，台灣到底要發展何種經濟，以觀光產業而言，台灣是要發展細緻、高品質、附加價值高的觀光產業，還是要維持大量、低價的觀光產業。

黃國昌表示，回到政策、事實面，當來台遊客人數不斷增加，但是來台旅客平均消費金額是逐年下降，代表台灣人民熱情，希望世界各地遊客都來台灣，這麼好的軟體，要如何拓展附加價值高的旅遊產業，不該是大陸限制自由行人數，才開始思考。

黃國昌也提到，從馬英九政府時期就種下錯誤政策走向，2016年就不斷呼籲行政部門從此方向著手，才能會台灣優質觀光產業奠下良好的基礎。

(中時 )