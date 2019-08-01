新住民一站式服務今（1）日正式上線，整合社會局、教育局、勞工局、衛生局、經濟發展局及法制局6大局處共21項服務。新住民只要到戶政事所辦理業務，戶所就會單一窗口協助通報，由各機關主動聯繫新住民所需服務，讓網路代替馬路，省時又便民，預計到今年底可至少服務450多個新住民家庭。

民政局長柯慶忠說，市府團隊不斷提升為民服務的品質，讓現有的新住民服務再升級，透過整合新住民服務之間的跨機關通報系統，當新住民到戶政事務所辦理業務時，針對新住民就業、社會福利、教育措施等切身相關的議題，提供生活、教育、就業及社福等6大面向資訊，由市府各機關主動提供關懷，協助新住民適應在臺生活。

新住民一站式服務鎖定新住民來台後最需要6大服務面向，包括社福諮詢、就業諮詢、生育諮詢、語言學習、創業貸款以及法律服務，進行全面整合，只要新住民臨櫃辦理業務，戶所同仁就會主動詢問是否需要跨機關服務，讓有需要的新住民至少節省1.5小時往返機關的時間，預計今年度可節省預計省下1萬2,150小時。

民眾在使用跨機關通報服務後，相關局處就會主動與新住民聯繫提供諮詢服務，戶政事務所在完成跨機關通報後，也會提供一組QRcode，讓新住民可以主動查詢所需要服務的辦理進度，及時掌握市府服務，民眾也可至網站瞭解服務內容，https：／／www.ca.ntpc.gov.tw／home.jsp？id=6e32dd1152078c65。

柯慶忠表示，新北市的新住民及其子女約有14萬多人，居全國之冠，新北市戶政事務所每年開設「新住民生活輔導適應班」，提供生活輔導、子女教養及基本權益等課程，協助新住民適應在臺文化與生活。現在推出「新住民一站式服務」透過新北市跨機關通報系統，整合市府各機關服務能量，更能夠完整照顧新住民在臺生活需求，實踐新北市便民友善的在地好生活。

(中時 )