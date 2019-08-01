有毒品前科的陳姓男子今年因再度涉嫌吸毒遭查獲，他竟異想天開，利用員警沒注意時，將放置在桌上、已貼了封條的採尿罐拆開並換入清水後放回，員警察覺有異、要求重新採驗遭拒，未料，陳男是後打電話向友人炫耀此事時被監聽露餡，被依妨害公務罪起訴。

起訴指出，台中市警一分局大誠派出所偵辦毒品案件，今年4月間，在北屯區馬姓男子住處搜查時查扣大量毒品，而當時陳男也在場，且他坦承馬男曾轉讓毒品供其吸食，即被帶回派出所採驗尿液。

陳男依規定採集尿液並經警方封存後，稍後發現2瓶採驗的尿液都被放在桌上、且周圍沒人看管，竟偷偷將尿液罐藏在口袋，並假稱上洗手間為由將罐子內的尿液換成水後再貼回封條、放回原處，即便因顏色不對、被要求重驗，他也拒絕。

天網恢恢，原以為沒事了的陳男約1周後與馬男通電話，他特別向馬男炫耀自己偷天換日的行徑，巧的是，當時檢警偵辦毒品案進行監聽，陳男的說詞全都被聽到，經向派出所確認有此事後，檢方指揮員警拘提陳男再度採驗尿液，並依妨害公務、損壞封印罪泣訴他。

(中時 )