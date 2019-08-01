所羅門董事長陳政隆（中）、 產業發展局副局長吳欣珮（中右一）、 TAIROA協會秘書長陳文貞、（中左一)與營隊同學合影。（所羅門提供）

智慧製造浪潮來襲，AI人工智慧扮演要角，智慧視覺開發「所羅門」，於7月29至31日舉辦『A.I. Vision Camp』營隊競賽，吸引國內知名大學組隊參加，培育AI新人才。

所羅門董事長陳政隆指出，AI技術崛起，對智慧製造帶來深遠影響，過去機器人只能做重覆性高的工作，但加上3D視覺及人工智慧，機器人等於有了眼睛和頭腦，能夠做的工作將更多元和精細；從全球產業發展來看，台灣迫切需要開發AI技術及工業應用相關人才，而校園人才的培育一直都是產業界研發能量的重要來源，此次營隊活動，藉由技術講座與實務操作，將使產學業有更深度的接觸與合作。

此次活動邀集臺北市政府產業發展局副局長吳欣珮、TAIROA協會秘書長陳文貞、微軟AI研發中心執行長張仁炯、台灣矽谷創業家協會理事長趙式隆，以及三菱e－F＠ctory攝陽企業、UR優傲科技、IGUS易格斯等知名大廠共襄盛舉，吸引台清交成、台科大、北科大等國內多所知名大學優秀學生組隊參加。臺北市政府產業發展局副局長吳欣珮表示，營隊活動的舉辦有助於導引學界研發能量投入業界，促使產學無縫接軌，對國內AI產業的發展相當正面。

(中時 )