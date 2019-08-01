針對市長柯文哲宣布組織台灣民眾黨，台北市議會國民黨團發布新聞稿痛批，柯文哲行為舉止不配自詡為蔣渭水，也呼籲柯應該先把大巨蛋、雙子星案等議題處理妥當，否則最後一事無成，受害的只有無辜市民。

市議會國民黨團預計明天早上才要召開記者會對柯文哲組黨提出看法，但也先透過新聞稿呼籲柯不要再消費蔣渭水，畢竟蔣渭水的後代也直批柯文哲到底要消費蔣渭水幾次才甘願？

書記長應曉薇直指，歷史中的蔣渭水先生不畏強權，爭取群眾權益於個人利益之上，並曾領導台灣人民進行社會運動，更成立台灣第一個政黨，柯文哲的行為舉止根本不配自詡為蔣渭水。

而且，柯文哲任內一事無成，大巨蛋、雙子星都未處理妥當，現在又為個人的政治利益組成政黨，只為了延續自己的政治生命，未來要兼任黨主席嗎？未來要處理市政又處理政黨運作嗎？到最後一事無成，受害只有無辜的台北市民。

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(中時 )