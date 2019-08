「When Im gone」 (當我離去)、「Youre gonna miss me when Im gone 」(你會懷念我,當我離去),今年暑假,一群青少年花了4個星期參加「暑期英語密集工作坊」,許多人上台以這首「當我離去」的英文歌,呈現學習成果。

教育部國教署指導,高雄市政府教育局、高雄市立中芸國中以及高雄市立潮寮國中,從7月初開辦的「暑期英語密集工作坊」,這群幾乎放棄英文學習的青少年,在漫長「4周、每天7小時」的英語學習中,幾乎「1周抵1.5年」的學習,整個脫胎換骨,成為英文小尖兵!

實踐大學講座講教授陳超明帶領高雄市英語提升計畫的老師以及來自台灣各地的16位大學伴,在暑假中,翻轉這些小朋友的英語學習歷程。促成這個工作坊的立委林岱樺在成果發表會說:「我們需要照顧每一個青少年,讓他們的英文有成就。」;高雄市教育局國中科楊智雄科長在現場以英文致詞,未來高雄在英語教育及雙語教育,一定會有亮眼成績。

「我學會了英文!」一位靦腆的女孩說,一開始在英文學習上很挫折,到後來能夠說出她學會的單字。從第3周開始,老師及助教慢慢感受到學生改變。他們不再抱怨夏天還要來學英文,不少人學會查字典,主動看著生字,一頁頁翻著,也看著單字,用剛學會的自然發音,努力自己念出單字及繪本。

更令人驚艷,這些過去幾乎要放棄英文的國中生,在4周的鍛鍊下,19個同學通力合作演出長達20分鐘的改編音樂劇「綠野仙蹤」,穿插表演及歌曲,營造出充滿浪漫、樂趣的音樂劇。

學了多年英文,這些國中生與準國中生,在4周前,有人無法寫完26個字母,有人單字沒有認識幾個,四周後,中芸國中及潮寮國中,達到B以上的學生來到6成、7成。其中,中芸國中劉姓同學本來連國小能力都未達成(字母、自然發音及單字),但4周後,他竟然考起國中7年級題目,達到B級,獲得最大進步獎。

