股票上櫃公司「新零售」在更名前的久大資訊，2016年併購著名的「東京著衣」爆發內線交易案不法獲利近億元，台北地檢署1日指揮調查局台北市調處持搜索票，兵分12路搜索可能涉案的內線交易集團成員住處，並將久大前董事長鄭博文、徐金龍等14人約談到案，晚間將移送北檢複訊。

據悉，久大資訊於2016年10月公布重大訊息，併購知名電商女裝品牌「東京著衣」，計畫透過私募發行普通股，以一年內分兩次、總共不超過四仟萬股為限，私募參考價為 11.81 元，實際私募價為 9.45 元。不過，檢調發現，併購重大訊息發布後，久大股價幾乎直線飆升，由2016年9月底的12元，飆到年底的17.25元，2017年更飆到最高37.7元。

不過，檢調卻發現，久大重訊發布後的股價飆升過程中，有將近10個疑似集團性的操作，有交易異常情況，疑似有內線交易的不法情事，經過初步蒐證後，1日發動搜索約談行動。

(中時 )