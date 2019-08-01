台北市長柯文哲宣布組黨，目標培養柯家班進軍國會，去年曾披白袍出戰的前北市觀傳局長陳思宇，被網友點名為不分區立委人選之一。對此，陳思宇語帶保留說，對的人放在對的位置上，沒有什麼不可能，並稱「愛台不反中」是台灣民眾黨給民眾的第三個選擇。

柯文哲昨拋出組黨震撼彈，陳思宇昨隨即在臉書PO出她與柯文哲合照，照片中寫上「對的人也許會遲到但不會缺席、阿北在中央等你」，貼文一出引人遐想，不少支持者也力拱陳思宇再戰2020立委選戰。

對此，陳思宇今受訪表示，大家都期待有第三個選擇，相對國民黨親中、民進黨反中，台灣民眾黨走中間路線，在愛台路上不會缺席，「愛台不反中」是台灣民眾黨給大家的第三個選擇，而柯最重要三大理念包括民意、專業、價值，入黨前必須認同。

至於是否入黨參選立委，陳思宇說，黨的立場來講朋友要多、敵人要少，知心、真心的幾個就夠了，要思考政黨如何吸引更多專業人才，她強調，對的人放在對的位置上，沒有什麼不可能。

媒體追問陳是否是對的人？陳思宇僅說，台民黨不分區立委的人選與其他政黨有什麼不一樣的地方，價值上要走甚麼路線，對民眾來說比較重要，因此成為不分區立委要先認同其理念，會持續與市長討論。

＃2020大選 ＃陳思宇 ＃台灣民眾黨

(中時 )