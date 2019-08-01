夏天太熱，高溫簡直讓人懷疑人生，整天只想躲在冷氣房裡！不過冷氣開一整天費用可是很驚人的，聰明的你應該知道「冷氣＋循環扇」是最快達到全室速涼、又節能省電的組合！小編今天就要來教戰如何挑選冷氣好朋友「天花板循環扇」！千萬不要小看這個問題，實在太多人疑惑：「一台循環扇又不貴，功能不是都差不多嗎？怎麼挑很重要嗎？」喔NO~同樣要花錢，如果可以買到全機MIT的品質、還有五年保固、甚至有企業租賃方案可以分攤成本…為什麼你要將就市面上良莠不齊的品質呢？小編今天不藏私，整理三大重點給大家！

【 理由一：品質何必將就？選擇全機MIT、外銷世界的台灣在地品牌】

網路商城、電視購物、量販賣場…買天花板循環扇的通路有許多種，就如同大家所知，它並不是高科技的產品，消費者對它的選購標準也放低許多。但是，小編發現有一個品牌它可不是這樣想的，正因為始終專注在同一件事上，所以他們更加吹毛求疵，讓循環扇這個不是高科技的產品創造出劃時代的價值！因為秉持這樣的堅持，團隊才能不計成本、耗時打造出「全機MIT」的完美品質，甚至一台小小的天花板循環扇裡藏有超過100項以上的獨家專利！

從今天開始，天花板循環扇你只需要認識這個品牌：「台灣威力」！

在台灣，除了龍頭超商、各級公家單位、台灣高鐵指定選用外，目前更以全機台灣設計、「MIT」的好品質成功外銷其他國家，包括荷蘭、丹麥、比利時、法國、美國、印度、泰國等國家，台灣威力目前正努力接軌更多歐美國家，擦亮MIT的台灣之光招牌！所以，小編真的超感動台灣就有麼優質能自產自製自銷能力的品牌，真的要好好支持才行！

台灣威力循環扇的MIT好品質，讓它成功外銷吹向全世界，深受各國歡迎，未來將會推向全球更多國家。(圖片/台灣威力提供)

【 理由二：業界最長五年保固！新一代DC馬達、外殼不泛黃】

將台灣威力循環扇安裝在你頭頂的天花板上，或是冷氣出風口，時間久了你可能都會忽略它了，原因就是因為品質太好、太舒適、它也不容易壞！放眼全球，台灣威力使用「台達電」所出產的超耐用高效率雙滾珠密封軸承馬達，創造低噪音、高效能、兼顧節能的好品質，這樣的高品質絕對不是市場上良莠不齊、來源不明確的循環扇可相提並論的。也因為對品牌深具信心，台灣威力更領先同業打出「五年保固」的保障，秒打趴那些來路不明、使用不到一年就故障出局的品牌。

除了核心選用全新晶片、搭配DC馬達堅持一流品質外，「外觀」不易泛黃也是專利之一，相較其他品質不好的品牌，可能外殼容易泛黃、嚴重點更是直接破裂，使用上安全堪慮！而台灣威力也因為能夠做到不泛黃，才能夠打入許多高標準的國內外企業，長時間保持它外觀的潔白和乾淨，好裝好拆卸的獨家專利，也讓它能夠輕鬆的隨時拆下清洗，同時照顧到環境衛生的細節。

台灣威力循環扇能夠長時間保持它外觀潔白不泛黃，深受國內外知名企業信任，好裝好拆卸的獨家專利，也讓它能夠輕鬆的隨時拆下清洗。(圖片/台灣威力提供)

【 理由三：真正體貼頭家！推出「企業租賃方案」，一天不用３元 】

最後一個小編不得不大推的理由，就是台灣威力今年領先業界推出「企業租賃方案」！正因為很多人會認為循環扇並不是高單價的產品有需要用租的嗎？但台灣威力還是非常貼心的為全台灣辛苦的頭家們精打細算，公司行號如果需要大量安裝在冷氣出風口，一次可能就會需要安裝數台，累積起來對老闆們來說也是一筆不小的支出！「企業租賃方案」提供安裝半價的優惠，10台以上就可以租借，綁約兩年就可以升級為VIP，之後每次續約可以免費更新機，省下清洗費用！每兩年就可以使用新機，售後服務超給力！

除此之外，頭家們也不用擔心維修的問題，因為只要是在租借期間都享有保固的服務，使用上無後顧之憂，只要輕鬆享受循環扇帶來的舒適就夠了！而使用循環扇幫頭家們每年省下的電費也可以做更多事，拿來付租金、或是其它營運上的開銷可能都還有剩呢！真的是CP值超高的一項服務，是不是跟小編一樣忍不住吶喊：台灣威力你這麼貼心，我不選你選誰呢？趕快把這篇好康文分享給你的老闆吧！

「企業租賃方案」月租只要79元就可以輕鬆享受循環扇帶來的舒適出風口，換算下來一天的租金不到3塊錢，價格定位非常有競爭力。(圖片/台灣威力提供)

(中時電子報)