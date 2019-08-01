高雄市長韓國瑜夫人李佳芬祖墳是否違規，西螺鎮公所今派員會勘時，其中一人走上墳墓丈量時，不小心踉蹌跌了兩跤。對此，民俗專家林正義表示，丈量人員應觸怒亡者，應趕快收驚。

今是農曆7月第一天，西螺鎮公所殯葬管理所上午派3名公務員前往會勘，其中一名人員要走上墳墓丈量時，不小心踉蹌跌了兩跤。

民俗專家林正義表示，民眾掃墓祭祖前都會先祭拜，告訴祖先有哪些子孫來到，讓祖先知道。他不清楚西螺鎮公所殯葬管理所長黃福銘及二位公務員，在會勘前是否有先祭拜、禮貌性的告訴亡者這次來的目的；若是沒有的話，丈量人員在上墳墓時摔了2跤，代表亡者生氣了。

他說，禮多人不怪，何況是丈量這一動作，一定會踩到墳墓上，一定要事先祭拜，讓亡者知道，沒有事先告知，會惹怒亡者；丈量人員連摔2次跤，即代表觸眉頭，亡者生氣了，摔跤的公務人員心理多少會受影響，建議趕快去收驚，以免影響健康。

林正義說，一般而言，會勘人員若是還沒到墳墓前就摔跤，代表這事棘手難辦，但若是在墳前或墳上摔跤，則代表惹怒亡者了。

(中時電子報)