為防範不法分子滋生事端衍生犯罪行為，影響明年初的總統大選，警政署除了延續去年各項犯罪打擊策略外，緝毒、打詐、掃黑、肅槍及查處爭議(假)訊息，更是警方淨化選前治安的重點工作。

警方統計，前年至去年刑案發生數下降、破獲率上升，在警方持續強力打擊犯罪，今年上半年較去年同期相較，刑案發生數13萬2489件，再減少9597件，持續呈現下降趨勢，而破獲率96.05％，增加0.88個百分點，顯示整體治安情勢穩定；其中詐欺犯罪數下降958件，減少8.03個百分點，且詐欺財損值亦較去年同期減少將近5000萬元，顯示打詐政策奏效。

為落實政府打擊毒品政策目標，警政署配合高檢署執行安居專案，成效為歷來最佳，另發動「第3次全國同步查緝車手專案行動」以及「全國同步打擊詐欺專案行動」壓制詐欺集團氣燄，同時查扣贓款、返還被害民眾。

警政署並以抓黑槍、打黑錢、剿黑幫「三位一體」方式強力執行「系統性掃黑」，並運用「第三方警政策略」從源頭遏制犯罪，藉此全面掃蕩幫派，展現淨化治安之效。

(中時 )