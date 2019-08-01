女法官楊絮雲控訴最高法院「分案霸凌」，最高法院發新聞稿澄清，強調絕無報載所稱刻意分案不公或利用分案制度惡整楊法官的情事，況且當時到最高法院的5位法官，楊絮雲分案10.5件，彭昭芬法官為11.5件，並沒有故意惡整法官。

最高法院表示，發生楊絮雲法官指摘分案不公一事後，書記官長徐昌錦雖非本事件的分案法官，但為還原事實真相，積極進行調查，並向楊絮雲及楊的老公周盈文庭長說明調查結果，但不為其所接受。

最高法院說，徐昌錦只是官長，並非司法院院長或秘書長，對司法院人事調動毫無權限，不可能像周盈文所說的，「以高院及地院院長或司法院各廳處長職位」作為交換條件，最高法院已成立分案室，使分案作業更加公開透明。

最高法院指出因楊絮雲法官一事，重新檢討並改進電腦分案程式，去年6月起陸續進行分案公開透明化的各項業務革新，包括成立分案室，公開進行分案，並利用電腦大螢幕呈現整個分案流程，使各類案件之待分件數、各獨立輪次參與抽籤之籤數、各項條件及分案結果均能一目了然。

針對最高法院的說法，楊絮雲的老公周盈文斥責「又再一次說謊」，他說會向國人揭穿最高法院的謊言。

(中時 )