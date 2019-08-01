木瓜牛奶中杯50元、大杯60元。（張毓翎攝）

嘉義市今年新開的果汁牛奶專賣店「牛奶堂」，店內所主打的木瓜牛奶，用整條木瓜打，搭配鮮乳，加上自家獨門配方，調配成好喝的果汁牛乳，喝過的客人，都因味道特別濃醇而回購。

李老闆特別分享說，自己本身從事室內裝潢，選擇開果汁牛奶店當副業的原因是，小時候經常喝到奶奶做的木瓜牛奶，忘不了的兒時回憶，讓他決定開店，也向奶奶討教秘訣，傳承上一代留下的好滋味。

他強調，很多外面賣的木瓜牛奶，幾乎以碎木瓜下去打，木瓜一旦被切塊，裡面營養也跟著流失，果肉更易腐爛；故每次進貨時，會先開箱待成熟後，切成一條條木瓜，再放入冷凍，店裡堅持用最新鮮的食材打果汁。

此外，店裡每項飲品都有仔細挑選水果來搭配，李老闆說，起初用不同產地的木瓜來試做，為符合滑順綿密的口感，最後選用嘉義縣中埔鄉網室栽培的木瓜，除了新鮮，配製出的木瓜牛奶，風味也最佳。

店內木瓜牛奶、綠豆沙牛奶是熱門飲品，季節限定的愛文芒果牛奶、酪梨布丁牛奶和草莓牛奶也都各有支持者。有位網友在臉書分享說，之前點草莓牛奶時，看員工一次放了至少20顆草莓，喝的時候都能吸到草莓顆粒！若你是位講究品質又熱愛天然果汁牛奶的饕客，就千萬別錯過。

店名：牛奶堂

地址：嘉義市西區民生南路12號

電話：05-2165557

營業時間：中午12點到晚上10點30分（周三公休）

售價：木瓜牛奶50元（中）／60元（大）

(中時 )