參加幸福存摺活動的爸爸和小孩合跳寶寶暴王龍。(吳亮賢翻攝)

新北市副市長謝政達和參加的祖孫一起製作恐龍蛋。(吳亮賢翻攝)

父親節將至，新北市副市長謝政達今日上午在社會局長張錦麗、副局長許秀能陪同下，到新莊裕民公共托育中心與爸爸們分享育兒心聲，謝政達表示，育兒雖然辛苦，但是件甜蜜的事情，另外新北市也舉辦幸福存摺集點大FUN送活動，鼓勵爸爸們多陪伴孩子到親子館玩，享受親子時光外，還能抽大獎，鼓勵父母親一起接力育兒。

謝政達指出，新北市的爸爸請育嬰假的比例大約是10分之1，只要爸爸留職停薪，勞工局一定會致電關心，「帶孩子是一輩子的幸福，鼓勵爸媽一起接力育兒、家事分工。」

張錦麗表示，孩子的發展只有一次，無法重來，爸爸對孩子的人格發展、智力、情緒、安全感、專注力等，都具有影響力，藉由幸福存摺系列活動，鼓勵爸爸多陪伴孩子成長及互動。

參與活動的李家榮說，為了幫忙帶小孩，特別請了育嬰假，但被同事笑：「你又沒有奶啊，怎麼餵小孩？」，李家榮表示，帶小孩和做家事要和太太分工，男人帶小孩是「要不要的問題」，而不是「會不會的問題」。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，幸福存摺累計發放5708本，有1079人蓋滿符合抽獎資格，共抽出一般獎項28名，加碼特別獎6名，其中最大獎項為福容飯店住宿券，詳細相關得獎訊息及公告，請上「新北育兒資訊網」及「友善公托 幸福新北」Facebook查詢。

社會局表示，新北市公托中心親子館暨親子中心，截至今年6月底，已累計服務超過424萬人次，為慶祝父親節，63家親子館將於8月8日加碼辦理父親節主題活動，歡迎爸媽帶著寶貝一同來遊玩。

(中時 )