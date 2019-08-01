葉門第2大城警局軍營遇襲 傳釀數十死傷 16:462019/08/01 中時 孫昌國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 醫療及安全消息人士指出，一名自殺炸彈客今天在葉門第2大城亞丁（Aden）一處警局外炸飛一台車，造成3名警員喪生。亞丁一處軍營也遭遇攻擊，造成數十人死傷。 亞丁是葉門南部港市，也是獲得國際承認的葉門政府據點。 法新社報導，警局外的爆炸案發生在亞丁席克奧特曼地區（Sheikh Othman），20名傷者中包括平民。 亞丁西邊一處軍營也遭遇攻擊，造成數十人死傷，包括1名高階指揮官。掌控葉門首都沙那（Sanaa）的叛軍青年運動（Huthi）宣稱犯案。 (中時 ) #葉門 #軍營 #警局 #遭遇 #攻擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 網戀葉門假軍醫 女險遭詐1萬美元 10:292019/07/28 社會 警局前鳴槍 挑釁男死前淚別 04:102019/07/30 社會新聞 黑道孤狼情路坎坷 常借酒澆愁 04:102019/07/30 社會新聞 漢堡被偷吃 警察告麥當勞下場超傻眼 14:492019/07/30 國際 壯男持刀闖警局 求警開槍射自己 17:522019/07/30 時事 當兵被偷過什麼最扯 網淚推這個！ 20:452019/07/31 日常 衣索比亞難民船故障 15人餓死渴死 22:502019/07/31 國際 網路攻擊無一倖免 行動金融遭狙擊 12:162019/08/01 財經 自豪調包尿液無人知 毒蟲大嘴巴漏餡 14:012019/08/01 社會 階段性任務完成 入境防疫勤務移交防檢局 16:022019/08/01 生活 國際熱門新聞 只是餵食流浪貓 79歲阿嬤下場慘 - 國際 影》罕見！女王阿嬤上身 當眾追著威廉跑 - 國際 陸美協商後 川普首推文：控陸等他下台 - 國際 揭營養品真相！ 專家：只有這兩種有用 - 國際 美制裁無用 華為手機銷售贏蘋果 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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