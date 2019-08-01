醫療及安全消息人士指出，一名自殺炸彈客今天在葉門第2大城亞丁（Aden）一處警局外炸飛一台車，造成3名警員喪生。亞丁一處軍營也遭遇攻擊，造成數十人死傷。

亞丁是葉門南部港市，也是獲得國際承認的葉門政府據點。

法新社報導，警局外的爆炸案發生在亞丁席克奧特曼地區（Sheikh Othman），20名傷者中包括平民。

亞丁西邊一處軍營也遭遇攻擊，造成數十人死傷，包括1名高階指揮官。掌控葉門首都沙那（Sanaa）的叛軍青年運動（Huthi）宣稱犯案。

(中時 )