雖然美國總統川普與北韓最高領導人金正恩才於六月底在板門店會面後，北韓近期一周內測試兩次武器，引起東亞各國嚴密關注。不過，一向主張對北韓強硬、美國知名鷹派的國家安全顧問波頓表示，北韓近期試射飛彈，並未違背其金正恩對川普的承諾，但至今尚未收到北韓要重啟非核化談判的消息。

北韓中央通信社（KCNA）1日報導，金正恩7月31日指導新研製的大口徑可控型火箭炮；而同月25日，北韓才剛發射兩枚新型短程彈道飛彈。據北韓官媒朝中社說，這是最高領導人金正恩「親自策劃」，旨在警告美韓繼續於本月聯合軍演。

據路透社報導，波頓（John Bolton）向福斯財經網表示，北韓試射那些飛彈，並未違反金正恩對川普就洲際彈道飛彈所做的承諾，但平壤當局尚未表示何時要重啟工作層級的非核化談判。他並表示，「但你得問，真正的外交何時展開，有關非核化的工作層級談判何時開始」。金正恩與川普先前於6月30日會面時，同意重啟陷入僵局的非核化談判。

報導指出，不只川普與波頓，先前主張對北韓強硬的鷹派官員、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都試圖淡化北韓上週試射飛彈的嚴重性，期盼美方與北韓官員於東南亞國家協會（ASEAN）區域論壇時會面，藉此推動雙邊外交關係。

雖然北韓並未詳述最近試射的大口徑可控型火箭炮，但南韓研判應為短程彈道飛彈；若如此，平壤恐已違反聯合國對北韓的核武與飛彈工程的制裁決議案。一名外交官表示，英、德與法等國已要求聯合國安理會1日舉行閉門會議，討論北韓最近所試射武器是否違反決議案。不過聯合國一名發言人表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）相信北韓此舉「只是另一次提醒朝鮮半島非核化談判的重要性」。

(中時電子報)