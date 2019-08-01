刑事局副局長廖訓誠到場與民眾同樂，並宣導反毒知識與觀念。(林郁平翻攝)

誰說反毒宣導一定很嚴肅無聊？刑事局1日結合時下熱門的「吃雞」手遊，在台北世貿「漫畫博覽會」擺下電競擂台，派出員警與知名直播主阿森、Krapy組隊接受民眾挑戰，吸引大批年輕玩家爭相報名。

刑事局表示，暑假是預防學子接觸毒品的關鍵時刻，今年特別選在漫博開幕首日舉辦「CIB反毒電競挑戰賽」，目的就是希望寓教於樂，在遊戲氛圍中將反毒意識潛移默化傳遞給民眾。活動藉由邀請玩家與員警同場競技聚集人氣，接著由刑事局精銳特警「除暴特勤隊」展示攻堅緝毒裝備，並分享緝毒現場見聞，不僅讓喜愛軍武射擊的觀眾大開眼界，更直接感受警方打擊毒品決心，體認「毒」路不可行，接著透過仿真毒品氣味體驗裝置跟毒品模型，讓觀眾學習辨識身旁可能出現的毒品犯罪徵兆、即時通報，成為警方最佳的反毒尖兵。

刑事局提醒學子，人生無法像手機遊戲一樣可以重來，絕對不能因為好奇而接觸毒品，可善用暑假期間多參與正向休閒活動，遠離毒品誘惑，讓今年的暑假不留白！

(中時 )