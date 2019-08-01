42歲李小姐，從事瑜珈教學多年，近年來投入健康產業的同業眾多，讓完美主義的她不敢掉以輕心，焦慮、心悸、疲勞、失眠通通來，加上擔心流失學生不太敢請假休息，造成過度訓練肌肉的疼痛隨之而來，醫師表示，李小姐由於持續過勞及壓力的累積，惡性循環的結果，自律神經與身體嚴重失調，進而引發慢性疼痛纏身，不可掉以輕心。

榮新診所疼痛科主治醫師梁恆彰表示，疼痛是身體發出的訊號不可輕忽，因為疼痛除了是代表身體出了毛病也可能是自律神經失調，門診中不少慢性疼痛患者都伴隨自慮神經失調的症狀，自律神經失調不是疾病卻是身體發出的警訊，讓人處於亞健康的狀態。

梁恆彰進一步指出，自律神經是由交感神經與副交感神經組成，在人體扮演相當重要的角色，其中交感神經的工作是使人興奮、保持警覺、隨時準備因應環境中各種壓力狀態，副交感神經則是讓人放鬆、休養、恢復身心等。雖然休息是最好的治療方式，但往往因工作壓力大、生活過度緊張，導致交感神經太過活絡，自律神經無法維持平衡，長期處於亢奮狀態使得內心煩躁或情緒低落。

然而除了慢性痛會造成自律神經失調外，自律神經失調也會導致慢性疼痛，梁恆彰表示，當交感神經太旺盛無法從緊張狀態轉換為副交感神經主導的休息狀態時，身體停留在發炎狀態，身體無法進行完全的修復，於是自律神經失調現象產生，出現如焦慮、憂鬱、情緒失調、失眠、過勞、胸悶心悸、心跳快、血壓高、免疫失調、慢性疼痛等症狀。

梁恆彰提到，對於這類病患的治療，可依據患者臨床症狀表現並透過心律或心律變異檢查，排除潛在疾病後進行自律神經調節治療；自律神經失調雖然不是病，但是也代表著身體處於亞健康的狀態，也是會有疼痛的表徵，長期不去理會它也可能會衍生各種慢性疾病，不可不慎。

(中時 )