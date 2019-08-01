民進黨昨宣布區域立委禮讓時代力量林昶佐、洪慈庸，不到24小時，林昶佐1日出席黨中央決策委員會，因「挺蔡」與否難以取得共識，兩人接續離席抗議，林昶佐並在會後宣布退黨，引發政壇震撼，外界關注理念相近的洪慈庸是否跟進？洪慈庸下午在服務處面對媒體詢問時表示，希望再努力看看，現階段不退黨，未來親共政權若有復辟可能，不排除義無反顧地離開。

洪慈庸受訪表示，林昶佐經過非常長的一段時間思考，在這段期間也做了非常多的努力，今天他做這樣的決定，當然能理解，也尊重他的選擇，希望昶佐未來不管在任何位置上面，大家還是一樣共同為台灣努力。

洪慈庸坦言，她和昶佐討論過，是否同進退，她認為大家的目標都希望蔡英文總統能延續本土政權，國會則讓時代力量成為關鍵少數。現階段仍會留在黨內繼續努力，希望黨中央凝聚其他本土勢力的力量，主席及秘書長擔起責。

洪慈庸意有所指表示，這陣子有很多風波，造成本土政權延續有一些困難，若親共政權未來有復辟可能，「我會義無反顧地離開」。洪慈庸語帶哽咽提到，我們還是割捨不下時代力量，這4、5年來，大家都很認真，讓新世代有另外一個平台，不希望路線爭議而讓瓦解。

洪慈庸紅著眼眶說，她很捨不得黨走成這樣子，大我跟小我不算什麼，大家所擔憂的是整個台灣。這段時間，昶佐一直憂心黨內路線問題，這兩、三個禮拜以來，她一直期待顯智、國昌能夠主動促成對話，可是到現在還看不到。

洪慈庸提到，早上會議討論，讓她感到很難過，她說，參與這個黨草創的人，一路走到現在的人，怎麼能夠那麼不負責任，這個時代是上一輩已經交到我們手中，希望我們承擔起這樣的責任，帶著這個社會、帶著台灣繼續往前走，往一個正常的國家的方向去走。

洪慈庸再度哽咽，今天會走到這個局面，是大家所不願意看到的，她也很責怪自己，在這段時間沒有把黨內共識好好凝聚，希望接下來有機會讓大家有契機、轉機，來討論下一步要怎麼做。

(中時 )