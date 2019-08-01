美國8成以上學名藥來自大陸藥廠，美專家擔心威脅國家安全

隨著美中戰略對抗情勢升級，各類「中國威脅論」成為美專家評論與官員政策分析的簡便工具，幾乎什麼事都能拿來套上。近日美國防醫藥專家就表示，中國大陸是全球非專利藥和藥品原料的主要出口國，美國民眾與軍人吃的藥品80%以上來自中國大陸製藥業，這種對中國大陸的依賴是長期被忽略的國家安全威脅。

《美國之音》美國國防健康署理事會主任普利斯特(Christopher Priest)週三在「美中經濟與安全審議委員會」舉辦的聽證會上警告，美國防部在軍用藥物上完全依靠市場供應，越來越依賴中國大陸主導的藥品市場。因此，如果中共決定限制或禁止向美國出口原料藥，將削弱美國國內生產，並可能導致用於國內和軍用藥品嚴重短缺。

報導說，大陸目前主導全球藥品生產，藥品市場總值在2017年價值達到1230億美元，預計2022年將突破1750億美元。即使是擁有龐大仿製藥業的印度，80%的仿製藥關鍵原料也依賴中國大陸。

《芬太尼公司》一書的作者維斯特霍夫(Ben Westhoff)則在聽證會上說：中國大陸的製藥行業幾十年來一直以驚人速度增長。這段時間以來，美國人消費藥物佔90%非專利藥大部分都轉移到了海外生產，美國食品和藥品管理局估計，目前美國消費藥品中80%以上來自大陸。

美國生物研究機構哈斯廷斯中心高級顧問吉布森(Rosemary Gibson)則說：「在5到10年內，美國將在很大程度上喪失生產大多數仿製藥的能力，幾乎要完全依賴中國大陸企業。」目前美國現在幾乎沒有能力生產用於治療耳部感染、鏈球菌性喉炎、肺炎、尿路感染、性傳播疾病、萊姆病和其他疾病的通用抗生素。

報導說，除了仿製藥物製造問題，藥物的安全則是另一個主要擔憂。2008年有數百名美國人死於受到污染的大陸製造肝素。2018年有一家大陸製藥公司生產的降血壓藥被發現含有致癌雜質，因此進行了全球召回。維斯特霍夫說，大陸是摻假藥品的長期來源國，其製藥企業普遍存在欺詐和操縱質量數據的行為，原因來自於官員能力不足、腐敗與行業監管執行不力。

(中時電子報)