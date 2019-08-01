美制裁伊朗外長 伊總統批幼稚 16:492019/08/01 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗總統魯哈尼今天批美國制裁伊朗外長札里夫是「幼稚」的舉動。 川朗普政府昨天對札里夫實施制裁，這一挑釁舉動降低了通過外交手段解決緊張局勢的希望。 魯哈尼在接受電視媒體訪問時說：「他們（美國人）採取的是很幼稚的行為……他們每天說『我們要談判，沒有任何前提』……然後他們就制裁外長。……這意思指他們已經失去了理性思考的能力。」 (中時 ) #制裁 #外長 #伊朗 #美國 #舉動 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶救核協議 伊朗與剩餘簽署國同意遵守 18:202019/07/29 國際 挽救伊核協議 簽署國同意以較平衡方式執行 21:112019/07/29 國際 歷次Fed降息期間 公債、新興市場債表現佳 04:102019/07/30 證券．權證 市場波瀾起伏 美股更受寵 04:102019/07/30 投資理財 戰亂中成長 莎塔琵描繪茉莉人生 04:102019/07/31 藝文副刊 韓媒：美日韓「戰術核武」共享構想 不同於北約模式 16:522019/07/31 國際 美日韓「戰術核武」共享構想 不同於北約模式 16:512019/07/31 國際 賣油未受保障 伊朗進一步削減核協議承諾 21:052019/07/31 國際 美國降息 投信看好美國企業債、新興債市與亞洲債市 14:042019/08/01 財經 美駐聯合國大使出爐！川普女金主上位 15:202019/08/01 國際 國際熱門新聞 只是餵食流浪貓 79歲阿嬤下場慘 - 國際 影》罕見！女王阿嬤上身 當眾追著威廉跑 - 國際 陸美協商後 川普首推文：控陸等他下台 - 國際 揭營養品真相！ 專家：只有這兩種有用 - 國際 美制裁無用 華為手機銷售贏蘋果 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。