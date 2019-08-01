伊朗總統魯哈尼今天批美國制裁伊朗外長札里夫是「幼稚」的舉動。

川朗普政府昨天對札里夫實施制裁，這一挑釁舉動降低了通過外交手段解決緊張局勢的希望。

魯哈尼在接受電視媒體訪問時說：「他們（美國人）採取的是很幼稚的行為……他們每天說『我們要談判，沒有任何前提』……然後他們就制裁外長。……這意思指他們已經失去了理性思考的能力。」

(中時 )