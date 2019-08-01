針對大陸文化和旅遊部官網昨天公告，自8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。為何會在台灣總統大選前5個多月發布公告？大陸國台辦發言人馬曉光1日解釋，「民進黨當局不斷推進台獨活動，不斷煽動對大陸的敵意，挑動兩岸對立，嚴重破壞了大陸居民赴台個人遊試點的基礎和條件。」

大陸7月31日傳出暫緩陸客赴台自由行的風聲後，台媒隨即在當天中午12點半請國台辦進一步說明，發言人馬曉光1日下午4點發布新聞稿表示，大陸居民赴台個人遊試點工作於2011年啟動，是在兩岸關係和平發展大背景下，擴大兩岸人員往來和交流的積極舉措。

馬曉光表示，多年來，大陸居民赴台旅遊對台灣旅遊及相關產業發展，產生了積極促進作用。民進黨當局不斷推進台獨活動，不斷煽動對大陸的敵意，挑動兩岸對立，嚴重破壞了大陸居民赴台個人遊試點的基礎和條件。

馬曉光表示，相信兩岸同胞都希望兩岸關係早日回到和平發展的正確軌道上來，大陸居民赴台旅遊能夠盡快回復正常、健康的發展局面。

不過，針對本報記者詢問，「會暫停多久？到明年一月總統大選結束嗎？還是要視選舉結果而定？」新聞稿中並未對此作出回應。

(中時 )