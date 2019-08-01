愛買x HAPPY GO合辦1.5折萬元大搬家，消費者鎖定價位較高的補品。（郭家崴攝）

愛買x HAPPY GO合辦1.5折萬元大搬家，消費者鎖定價位較高的補品。（郭家崴攝）

愛買x HAPPY GO合辦1.5折萬元大搬家，消費者鎖定價位較高的補品。（郭家崴攝）

愛買x HAPPY GO合辦1.5折萬元大搬家，高價酒類也獲消費者青睞。（郭家崴攝）（未滿18歲請勿飲酒）

今天（1日）鬼門開，適逢HAPPY GO 15周年慶，愛買和HAPPY GO合辦1.5折萬元大搬家，讓10位HAPPY GO卡友在150秒內搬萬元商品，可用1.5折帶回戰利品，愛買表示7月27日和28日首波日購9折活動帶動業績成長3成、來客增1倍，預計接下來中元整檔可成長3至4成。

愛買營運長莊金龍表示第1季是暖冬，蔬菜水果崩盤，第2季恢復正常長，上半年整體買氣差強人意，計畫最快年底或農曆年前在台中再開一家店，年度業績可較去年成長2至3％。量販全年度中業績挹注最大的要算是中元節和過年，業績分別可占全年3成，今年愛買中元促銷回饋突破3000萬元，堪稱歷年來最多

愛買第2波於20日前包括實體店面及線上購物有5萬件品項買1送1起，3日、4日、10日、11日、14日加碼HAPPY GO會員獨享單筆消費滿2000元享9折回饋＋刷指定銀行最高送500。

其中，今天因應HAPPY GO 15周年慶系列活動，匯集7月5日至25日在全台愛買消費滿1000元的卡友有近3000位報名，並從中隨機選出10名，於愛買板橋南雅店參加競賽，10名參賽者中有3名精準搬回1萬元同獲冠軍，都拿到2000點HAPPY GO點數，由HAPPY GO總經理梁錦琳及愛買營運長莊金龍共同頒發獎項。

中元節進入最後倒數，根據愛買第1波全館不分品類熱銷榜統計，前5名是得意的一天5珍寶健康調和油、台灣金牌啤酒、愛之味牛奶花生湯罐頭、統一肉燥麵、黑松沙士。其中，統一肉燥麵年年入榜、同時也是今年泡麵類冠軍；愛之味牛奶花生湯罐頭口味適合全家大小，幾乎每年都是中元前5名，去年是熱銷第1名；金牌啤酒也是中元熱銷常勝軍，每年皆以上千萬元的業績稱霸飲品。

(中時 )