每年8月第一週是國際母乳周，台中市政府衛生局舉辦「I-Voting」賣場親善哺集乳室票選活動，8月1日開跑，凡年滿18歲的市民皆可參加；衛生局表示，大型賣場哺集乳室為民眾經常使用的場所，因此，今年特別邀請市民對全台中市喜愛的賣場哺集乳室進行投票，即日起至8月7日上網登錄並完成投票，即可參加抽獎拿好禮，歡迎踴躍參加。

衛生局長曾梓展表示，每年8月第一週是國際母乳哺育行動聯盟(WABA)訂定的國際母乳周，今年主題為「增能家長，啟動哺乳」，期待透過親職社會保護政策、立法，以及正式與非正式部門的友善職場、友善價值觀及性別平等等多方面策略，達成保護、促進並支持母乳哺育。

曾梓展指出，依據國民健康署去年全國母乳哺育率調查顯示，台中市6個月以下小孩的純母乳哺育率46.9％，高於46.2％的全國平均值，市府持續營造母嬰親善哺乳環境，於政府機關、公營事業、車站、百貨公司及大賣場等公共場所設置242處哺集乳室，並輔導165處場所自願設置哺集乳室，提供哺乳媽媽外出更多的選擇，藉以鼓勵純母乳哺餵至少6個月，之後添加適當副食品，並持續哺育母乳至幼兒2歲或2歲以上的有益寶寶與媽媽身體健康觀念。

今年國際母乳周票選活動，凡是中市年滿18歲的市民皆可參加，選出心目中最喜歡的賣場哺集乳室，投票時間自8月1日上午9時至8月7日晚上17時止，每人限投1次、每次最多投3票，活動期間完成投票者，即可參加抽獎，獲得玻璃保鮮盒三件組等好禮。

(中時 )