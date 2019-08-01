國安局日前爆發官商勾結私菸醜聞，顯示出菸品管理的不足。董氏基金會今召開記者會，抨擊政府姑息養奸，呼籲總統蔡英文負起責任，實施「一本護照只能購買一條菸」的合法底線，並儘速修訂《菸酒稅法》。台灣拒菸聯盟昨日亦呈交公文，盼在10日前獲蔡英文接見，面對面商討「救國對策」。

董氏基金會執行長姚思遠表示，私菸醜聞彰顯的不只是走私問題，更暴露出政府在菸害防制上姑息養奸的態度。前國際抗癌聯盟國際合作主任高志文進一步指出，台灣每年有超過1500條、市價180億的免稅菸品由機場夾帶入境。他與台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然、董氏基金會共同呼籲政府拿出具體行動。

根據董氏基金會菸害防制中心主任林清麗的了解，「一本護照只能購買一條菸」雖未明文規定，卻是台灣行之有年的管理方式，然而在數年前變了調。目前政府能夠做的，就是儘速落實「一本護照一條菸」，下一步便是修訂《菸酒稅法》第5條，明訂入境台灣者，最多只能攜帶19支菸自用。

對比世界各地針對免稅菸的規定，歐盟國與國之間完全禁止，只許限量帶出歐盟；新加坡完全不允許攜帶菸品入境，否則將處以罰鍰，甚至是有期徒刑；紐西蘭只限攜帶25支以內自用；港、澳地區則限19支自用。

董氏基金會呼籲政府跟進國際腳步，並依照「根除非法菸品貿易協議」，將查獲的走私菸扣押、銷毀、調查。私菸醜聞爆發後，預計將出現民意代表力促降菸稅、菸捐的行動，董氏基金會對此重申，以價制量才能降低吸菸率、避免青少年吸菸，呼籲政府為民眾的健康把關。

(中時 )