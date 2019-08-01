美國賓夕法尼亞州一名亞裔青年，日前涉嫌威脅殺死父母，更企圖持槍到母校哈威福德學院掃射。警方接獲情報後將他拘捕，並於7月31日控以恐怖威脅的罪名。

警方上月26日接到報告指出，20歲青年法蘭克‧王向另一人透露，想殺死父母，並到哈威福德學院亂槍掃射。警方隨即展開調查，尋獲法蘭克並搜查其住所，但未發現任何槍械或其他武器，只帶走一部手機、一部電腦和數個USB儲存裝置。

法蘭克將於8日出庭，現在准以10萬美元（約台幣311萬元）保釋。當局強調，會嚴正處理針對校園的所有威脅。

(中時 )