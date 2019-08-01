揚言殺父母掃射學校 美亞裔青年被控恐怖威脅罪 16:552019/08/01 中時 蔡致仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國賓夕法尼亞州一名亞裔青年，日前涉嫌威脅殺死父母，更企圖持槍到母校哈威福德學院掃射。警方接獲情報後將他拘捕，並於7月31日控以恐怖威脅的罪名。 警方上月26日接到報告指出，20歲青年法蘭克‧王向另一人透露，想殺死父母，並到哈威福德學院亂槍掃射。警方隨即展開調查，尋獲法蘭克並搜查其住所，但未發現任何槍械或其他武器，只帶走一部手機、一部電腦和數個USB儲存裝置。 法蘭克將於8日出庭，現在准以10萬美元（約台幣311萬元）保釋。當局強調，會嚴正處理針對校園的所有威脅。 (中時 ) #威脅 #父母 #警方 #青年 #學院 也許您會感興趣 推薦閱讀 小龍蝦 大商機 04:102019/07/28 專題周報 帶「星兒」走到戶外 長庚科大辦喘息營 11:112019/07/29 生活 催淚彈驅散港抗議者 《南華早報》：警方8月中引進水炮車 12:012019/07/29 兩岸 Check Point：惡意軟體Emotet可能攜新功能捲土重來 11:122019/07/29 財經 陸90後賺錢報告：9成每月都有結餘、8成拿去理財 12:002019/07/29 財經 兩岸青年以辯會友 政治大學勝出奪冠 12:222019/07/29 新創意 投入勞動部高分署青艦計畫 打響自我品牌成全方位管理人才 14:042019/07/29 生活 90後不做月光族 省錢理財樣樣來 04:102019/07/30 話題觀察 國立大學校長交接 劉晉立上任戲曲學院校長 12:152019/08/01 生活 中市就業「金安薪」 助500名青年成功就業 16:222019/08/01 生活 國際熱門新聞 只是餵食流浪貓 79歲阿嬤下場慘 - 國際 影》罕見！女王阿嬤上身 當眾追著威廉跑 - 國際 陸美協商後 川普首推文：控陸等他下台 - 國際 揭營養品真相！ 專家：只有這兩種有用 - 國際 美制裁無用 華為手機銷售贏蘋果 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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