日本外務大臣河野太郎今天與南韓外交部長康京和舉行會談，這是雙方在日本對南韓強化出口管制後首度會談。日媒分析，雙方爭議恐暫時難解。
日韓關係惡化，河野利用出席國際會議前往泰國曼谷訪問，在日本時間上午10時45分左右，跟康京和進行會談。會談開頭雙方雖然相互握手，但表情嚴肅，並未在媒體前公開發言；會談歷時約1小時結束。
有關「前徵用工」（二戰遭日本企業強徵的南韓勞工）問題，日本政府曾要求南韓政府基於日韓請求權協定，召開仲裁委員會，但南韓政府沒有回應，研判河野在會談上可能對此再度要求南韓政府，盡速修正這種「違反國際法」的狀態。
對日本政府7月強化關鍵半導體原料對南韓的出口管制，河野可能再度重申日本政府立場，出口管制措施是從安全保障角度來重新檢視日本國內的管理現狀。
對明天將舉行的日美韓外交會談，美方希望日韓雙方改善關係，對因應北韓情勢等安全保障層面進行合作，河野與康京和今天也可能在會談上交換意見。
日本經濟新聞報導，日本政府有意在明天的內閣會議上，將南韓排除在適用貿易優惠的「白色名單」國家外，河野可能向南韓方面說明，日本政府連串的貿易管理措施並非是對前徵用工問題的「反制措施」。
日本政府內閣官房長官菅義偉上午在記者會表示，河野向他報告說，會談中已確實向韓國方面傳達日本政府一貫主張。
(中時 )
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