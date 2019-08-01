台南市農業局結合轄區30間農會舉辦「2019台南好米創意便當大賽」，從白米烹調、配菜、擺盤等大比拚，最後由西港農會的清雅麻香蔬食百匯拿下特等獎榮譽。（莊曜聰攝）

為推廣台南在地好米，台南市農業局結合轄區內農會，1日舉辦「台南好米創意便當大賽」，共有30區農會報名參與，各家政班成員使出渾身解數，並融入各地農特產品，像學甲虱目魚、新市毛豆、玉井芒果等，口味無一重複，未來還能發展成社區特色料理；經評審後，西港農會以「清雅麻香蔬食百匯」拿下特等獎，鹽水的月港滿載、仁德的千歲阿嬤便當則獲得頭等獎榮譽，由市長黃偉哲親自表揚。

南市農業局表示，前2屆比賽在端午節前舉行，與包粽結合，今年則改為便當，針對口味、外觀擺盤、創意設計、材料搭配及主題訴求等五大項進行評分，並請來台南晶英酒店中餐副主廚、大同技術學院餐管系等3位專業老師進行現場評選，交叉加總分數選出結果，比照坊間料理競賽等級。

評審委員認為台南越光米米粒飽滿，Q彈香甜，做為便當主食冷熱都好吃，參賽單位實力堅強，充分運用在地農產特色，難分軒輊，其中西港區農會使用在地麻油入菜，搭配時令蔬果清脆爽口的好味道，擺盤及配色美感突出，具有商業販賣的潛力。

除了西港農會外，頭等獎則是仁德區農會（千歲ㄚ嬤便當）、鹽水區農會（月港滿載）；優等獎3名分別為北門區農會（細皮嫩肉御便當）、新市區農會（繽紛活力健康餐）、後壁區農會（有米樂~彩虹蔬食懷舊割稻便當）；創意獎為山上區農會（彩色越光瀰漫山上）、學甲區農會（越光虱目魚便當）、官田區農會（豐盛的夏日）；優選獎分別是玉井區農會（盛夏瘋芒-涼食祭）、大內區農會（酪夏幸福）、楠西區農會（嶺梅映雪月光飄米香-月光照米香，梅經典蔬食）、東山區農會（早生貴子，非常光榮）、麻豆區農會（柚現幸福樂活便當）。

農業局長李朝塘說，創意便當大賽結合台南越光米（台南16號米）及各區農特產品，發揮巧思製作，可提供業者以及家庭主婦參考，以提高台南好米及在地食材的消費量；南市第一期作推廣種植「台南越光米」，包括六甲區農會、弘昌碾米工廠、芳榮米廠、新營區農會都有銷售，民眾可洽詢訂購。

(中時 )