嘉義市城隍廟開普，供桌祭品澎湃。（廖素慧翻攝）

嘉義市城隍廟循古禮放水燈。（廖素慧翻攝）

農曆七月嘉義市分區輪普。（廖素慧翻攝）

農曆7月鬼門開，2019嘉義綏靖城隍中元祭1日開普，各區開始輪流普渡，為期1個月，市長黃敏惠主持嘉義市城隍廟中元普渡開普儀式，祈求國泰民安，風調雨順，許多民眾到廟裡拜拜，淨爐除穢，祈求平安。

農曆7月是民間俗稱的「鬼月」，嘉義市城隍廟中元祭典活動遵循古禮，農曆6月27日起鼓通知好兄弟即將開鬼門，28日豎燈篙點亮夜間燈火照亮好兄弟來人間的路，29日在牛稠溪放水燈導引，並淨爐除穢，教導人心除惡向善的正念，7月初一開普。

黃敏惠說，嘉義市農曆七月的「輪普」極具特色，是非常重要的文化資產，也是嘉義人的兒時回憶，七月初一鬼門開，陰間好兄弟出門放風，民眾對無主鬼魂存慈悲、敬重之心，各區各里輪流普渡拜拜，「起於城隍廟，終於地藏庵」，讓好兄弟整個月都不愁吃食，歡迎大家作伙來嘉義市，體會特別的輪普文化。

嘉義市城隍廟表示，該廟辦理中元普渡的歷史悠久，大法會由張天師第64代傳人張澤丕道長主持普渡科儀，讓亡魂轉生善道，讓參加法會的亡魂和陽世報恩人，能夠得到普渡功德及福報。

農曆7月底鬼門關閉，城隍廟在隔天即農曆8月1日（國曆8月30日）恭請城隍爺夜巡諸羅城，有城隍出巡古裝隊伍、陣頭表演，還有信眾參加「夯枷祈福」，是嘉義市的特色宗教民俗活動。

(中時 )