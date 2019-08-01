針對大陸國台辦稍早發出新聞稿回應大陸暫停陸客自由行一事，陸委會發言人邱垂正對此表示，從昨天中斷陸客自由行與國台辦今日的說法，再再證明是誰以政治因素粗暴干預兩岸人民的正常往來，是誰任意剝奪人民有基本遷徙與旅行的基本權利，這個事件大家看得很清楚，也不證自明。

邱垂正表示，對陸客來台觀光許可證有三個月的效期，陸客自由行的人數雖會從8月份逐漸減少，但歸零的時間會在11月1號起，相關情形會予以關注。

邱垂正指出，陸客來台自由行係依兩岸兩會換文之「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議修正文件一」及相關文件辦理，陸方未與我方溝通，片面破壞協議，我方表達嚴正抗議及譴責，後續並將透過旅遊小兩會持續溝通。

國台辦發言人馬曉光今日回應，稱是因「民進黨當局不斷推進台獨活動」，不斷煽動對大陸敵意，挑動兩岸對立，嚴重破壞了大陸居民赴台個人旅遊試點的基礎和條件。

國台辦新聞稿最後表示，「我相信，兩岸同胞都希望兩岸關係早日回到和平發展正確軌道上來，大陸居民赴台旅遊能夠儘快回復正常、健康的發展局面」。

(旺報 )