印度一名小男孩嘴裡竟然長了逾500顆牙齒！醫生費了約五個小時，才完成拔牙手術，並切除一顆肉瘤。

《星洲日報》報導，這名7歲小男孩拉文德拉納由於下頜腫脹，由父親帶往醫院。醫生經過掃描後發現，他嘴巴右下方竟然有數百個小塊物體，於是決定為他動手術。結果，醫生們從拉文的口裡取出了526顆「細齒」，而這些不正常成長的齒狀構造是包在一個肉瘤中。

手術由欽奈薩維達牙科學院醫院的醫生們進行。領導團隊的森迪納登醫生說：「我們進行麻醉後割開了下頜，並發現裡面有個囊。」他說，這個重約200克的囊裡面有大大小小的幼齒。

另一位參與這項手術的拉馬尼醫生告訴《印度時報》：「這些牙有不同大小，介於0.1公厘至15公厘……即使最小塊的也像牙齒一樣有牙冠，牙根，還有琺瑯質表層。」

小男孩拉文的父親告訴媒體，拉文是在3歲時，下頜開始腫脹。不過他表示，兒子從前無法在醫院「安靜坐下」讓醫生檢驗，於是他們唯有回家，不再求醫。

醫生們並沒有說明拉文嘴里長出的是哪一類型腫瘤，但表示他不需要進行下頜重建手術。此前在2014年曾有過一個類似病例。一名17歲入院者有232顆幼齒。醫生指他是長了「複合性複質牙瘤」

(中時 )