來聽老歌，重返青春！台中市北屯區民俗文物館戶外廣場2日晚間將舉行「唱響北屯、樂動一夏音樂會」，透過早期音樂歌謠，不僅勾起許多「同溫層」民眾青春記憶，更讓資深藝人重新站上舞台，重返舞台尋回昔日熱情掌聲。

音樂會受矚目的卑南族資深音樂人林浩一，學生時期在台北各大民歌西餐廳駐唱，數年前組成力瑪樂團，用原民獨特嗓音，重現原音美聲；帶給民眾多元感受，東山民俗樂團熱鬧登場，接著同榮里薩克斯風、四民歡樂太鼓隊、仁和薩克斯風樂團、黑妞舞采等在地團隊接力演出，展現最真誠的地方情感。

最後由知名歌手喬幼壓軸演出，帶來一連串雋永老歌饗宴，每首經典懷舊老歌滿載台灣人的文化與靈魂，及這片土地的生命力，在老歌的旋律中回憶往日青春，伴隨著夏日暖風沉醉聆聽。

主辦單位呼籲，台中購物節活動已登場，來聽老歌的民眾，可以逛逛大台中，活動期間只要在台中購物累計滿500元並上網登錄發票，就有機會抽中千萬精品豪宅、汽車、總統套房住宿等多項大獎。

(中時 )