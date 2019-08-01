國內知名證券公司前葉董事2016年聖誕節當天，邀約被害女子參加骨董拍賣會，會後與郭姓骨董商共進晚餐，並到知名酒吧續攤到凌晨，葉、郭將女子灌醉後共同性侵得逞，全程被郭自家防盜監視器拍攝，影片中女子極力反抗，仍遭壓制拉開雙腿，檢依強制性交罪起訴。士林地院今開庭審理，傳喚被害女子到庭陳述意見，並勘驗監視器畫面，2人坦承有發生關係，但過程「愉快」，並無違反女子意願。

53歲葉姓董事長在金融界頗具知名，還接受媒體訪問談論氣功，並稱自己喜歡骨董，每次在欣賞美的東西時，就會感覺很愉快，是他生活、工作之餘的調劑。

2016年12月25日葉參加骨董拍賣會後，與46歲郭姓古董商到新生北路的「牛壽司」用餐，席間喝了高粱酒、威士忌，再轉往安和路的「香檳」酒吧續攤，並以猜拳當賭注，輸的人要喝酒，被害女子已不勝酒力，郭、葉2人再將她帶往住處喝白酒，直到凌晨3點，2人在客廳沙發上輪流以手指、性器官性侵得逞。

郭的豪宅客廳裝有防盜監視器，一但有人走動就會自動開啟，而他自己並不曉得，整個過程被多個鏡頭拍下，檢察官認定，被害女子遭葉、郭強行脫去衣物、壓制並拉開雙腿，女子則有推擋、腳踢、掙扎等抗拒動作，案發後個性改變，有壓力創傷症候群。

開庭時，郭、葉2人都坦承有發生關係，但否人違反女子意願，並稱腳踢、掙扎動作不大，他們認為是女子不是拒絕，反而是表現得很「愉快」，否認有任何強制性交的犯行。

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(中時 )