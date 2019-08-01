有民眾向沈智慧立委服務處投訴，北屯區梅川沿岸掌葉蘋婆樹，「開花氣味，像豬屎味！」國民黨立委沈智慧指出，掌葉蘋婆樹「獨特」氣味惹民怨，必須移植改種梅樹，才能「川如其名」。（張妍溱翻攝）

台中市網友曾於臉書社群《爆怨公社》發文批評，梅川路樹「掌葉蘋婆」臭得讓人「凍抹條」，當時引發不少網友迴響；國民黨立委沈智慧1日參加「北北屯區梅川沿岸掌葉蘋婆處理案」說明會建議，掌葉蘋婆樹「獨特」氣味惹民怨必須移植改種梅樹，才能「川如其名」。

有民眾向沈智慧立委服務處投訴，北北屯區梅川沿岸掌葉蘋婆樹，「開花氣味，像豬屎味！」，臭味往往持續近1個月，散步經過必須捏鼻快步離開。沈智慧指出，柳川水質改善後，復植柳樹、打造景觀，成為台中新景點；北北屯區梅川全線，若種植梅樹，相信開花、結實櫐櫐時，勢必讓民眾為之驚豔。

國民黨市議員陳政顯表示，好的樹種若種在不對的地方，引發民怨，就失去種植的意義，相關單位應傾聽人民的聲音，將掌葉蘋婆樹移植；至於梅川河道整治，他建議建設局參考大容東西街河川整治及景觀改造成果。

沈智慧建議，梅川河道整治可規劃溝中溝、河岸欄杆、景觀規劃、沿岸綠廊道步道、街道家具座椅及遮陽樹屏等，初估經費945萬元，將爭取行政院前瞻基礎建設特別預算；梅川整治工程共分為3期進行，預計2020年將發包動工。

(中時 )