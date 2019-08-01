陸方暫停自由行，將直接衝擊觀光產業，今年國際旅客能否站上1200萬人次目標？交通部長林佳龍今（1）日回應時僅表示，今年可突破去年的1120萬人次。因此，觀光局先前喊出「1200萬人次」的年度目標，形同「下修」。

林佳龍今天是在出席運輸安全調查委員會揭牌典禮會後，受訪時做出以上表示。他分析，今年雖有陸客自由行暫停的因素，但交通部認為將可從其他國際旅客的成長「補回來」，包含日韓、港澳、東協等國。由於台灣過去高度倚賴陸客，陸客占比達四成，現在降下來後，可增加其他國際旅客來台的空間，也讓觀光市場更為健全。

林佳龍說明，交通部研判今年下半年大陸可能會停止陸客來台，因此他上任後展開規劃，才能在第一時間推出國旅的因應方案，後面來有第二階段，將會包含經濟部的觀光工廠、農委會的休閒農場，還有原委會、客委會，全都要總動員。

針對地方商圈、夜市，林佳龍說，將透過旅宿業作為管道，研究發送消費抵用券，效益將能加成，行政院對此已開過會議討論，確認後就會公布。除了針對國旅推出措施，林佳龍也提到，針對國際旅客也將朝簡化簽證、加強行銷等面向努力。

(工商 )